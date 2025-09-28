Bad Bunny será la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El artista puertorriqueño Bad Bunny será el encargado de animar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, según anunció este domingo la NFL.

El intérprete de “Tití me preguntó” tomará el relevo de Kendrick Lamar, quien fue el protagonista del show en la edición de 2025, disputada en Nueva Orleans entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

“Lo que siento va más allá de mí. Es por quienes vinieron antes y recorrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown. Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el Halftime Show del Super Bowl”, expresó Bad Bunny en declaraciones compartidas por la NFL.

Por su parte, Jon Barker, directivo de la liga, destacó: “Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música actual. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su capacidad para unir géneros, idiomas y audiencias lo convierte en una elección emocionante para el escenario del Super Bowl”.



Ganador de tres premios Grammy, Bad Bunny encabezará un espectáculo patrocinado por Apple desde 2023, consolidándose como una de las figuras latinas más influyentes en la industria musical.