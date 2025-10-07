Famoso reguetonero fue hospitalizado tras sufrir fuerte accidente: esto se sabe

Preocupación el género urbano luego de que, este martes, 7 de octubre, se conociera que el reconocido y querido Zion sufrió un fuerte accidente en Puerto Rico en uno de sus vehículos y un comunicado dejó incertidumbre sobre el estado de salud del famoso reguetonero.

"Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación (...) Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus seguidores, y pedimos respeto y paciencia en este momento. Las actualizaciones serán comunicadas únicamente por medios oficiales", fue el comunicado oficial del equipo del artista, a través de redes sociales.

Comunicado sobre salud de Zion // Foto: Instagram @zion

Por ahora, lo único que se sabe del accidente es que se habría dado en Puerto Rico y fue ingresado con urgencia al hospital Unidad de Trauma de Centro Médico en Río Piedras y, por ahora, su condición sería estable en medio de la gravedad, pero se dará reporte oficial de su salud en las próxima horas, a la espera que todo no pase del susto.

Hace pocos días él estuvo recorriendo las calles de Medellín, estuvo al lado de Westcol creando contenido y como invitado de Silvestre Dangond en su concierto en Medellín. Además, se presentó ante algunos de sus fans en Provenza en una discoteca de la zona.



Zion // Foto: Gus Rincón.

Él es Zion, uno de los reguetoneros más famosos

Conocido por el dúo 'Zion & Lenoxx', Félix Ortiz Torres, de 44 años, ha escrito una historia importante en la industria musical desde 2001 cuando debutó en el urbano.

Hizo parte de la generación dorada del reguetón en Puerto Rico, al tiempo de Daddy Yankke, Don Omar, Plan B, Wisin y Yandel, entre otros, además, comenzó su vida como solista en 2006 con varios éxitos y trabajando de la mano de Tainy, uno de los productores más famosos de la industria.