Vuelo Bogotá–Barcelona aterriza de emergencia en Puerto Rico por pasajero intoxicado con droga

Un vuelo internacional de Avianca que cubría la ruta entre Bogotá y Barcelona tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico. A bordo de la aeronave viajaban más de 300 colombianos que permanecieron durante horas dentro del avión, en medio de estrictos controles de seguridad, debido a que no contaban con visa estadounidense para ingresar al país.

La emergencia se presentó en el vuelo AV18, que había despegado a las 4:24 p. m. del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá con destino a Barcelona. A mitad de trayecto, un joven pasajero sufrió una grave intoxicación al parecer causada por la ingesta de sustancias ilegales transportadas dentro de su cuerpo. La situación obligó a la tripulación a declarar emergencia médica y desviar la ruta hacia San Juan para que el hombre recibiera atención inmediata.

Una vez en tierra, las autoridades estadounidenses activaron protocolos especiales de aislamiento: como la mayoría de pasajeros no contaba con visa americana, se les ubicó en un área acordonada dentro del aeropuerto, sin posibilidad de ingresar a territorio formalmente. Mientras tanto, personal médico atendía al joven afectado y agentes de seguridad realizaban las verificaciones correspondientes.

Trayecto Bogotá - Barcelona Foto: Suministrada

“Nos tocó hacer escala en San Juan, Puerto Rico, porque un pasajero se enfermó grave de muerte. Entonces, por orden médica tocó, de urgencias, aterrizar ahí. Y yo creo que en la aterrizada, que siempre fue como pesado, en el impacto seguro el avión se dañó y al despegar, después de tanquear nuevamente para reponer la gasolina que se gastó para llegar acá, en la despegada no se pudo porque detectaron una falla en el avión. Entonces, nos dejaron ahí y en este momento mandaron un avión de Bogotá que iba para Nueva York a recogernos”, relató uno de los pasajeros afectados por el retraso.



Además de la emergencia médica, la aeronave presentó un problema técnico que impidió retomar el vuelo. Según informaron a los pasajeros, se envió un nuevo avión desde Bogotá para completar la travesía. La reanudación del itinerario quedó programada para las 6:30 p. m. hora local.

El caso está siendo investigado por las autoridades competentes, tanto en Puerto Rico como en Colombia. Entretanto, los viajeros continúan a la espera de retomar su vuelo hacia Europa tras más de 12 horas de retraso ocasionadas por la combinación de una emergencia médica y una falla mecánica.