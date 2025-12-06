Fallece Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico

El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado a los 99 años de edad por complicaciones de salud, confirman varios artistas en sus redes sociales.

"Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género 'Don Rafael Ithier' no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de salsa más importante del mundo 'EL GRAN COMBO DE PR'", expresó el salsero Víctor Manuelle en su página de Facebook.

Medios locales indican que Ithier murió de "manera natural en su hogar, donde se encontraba estable luego de haber sido dado de alta hace unas semanas, tras superar una pulmonía".

El director de El Gran Combo de Puerto Rico continuó activo en los escenarios y, tan solo en marzo de 2025, ofreció un concierto en Perú junto a la orquesta ante unas 50.000 personas. En varias ocasiones expresó que la música era lo que lo mantenia vivo junto con todas las oraciones de las personas.



¿Quién fue Rafael Ithier?

Ithier, nacido en Puerta de Tierra y criado en Monacillos (Río Piedras), descubrió la guitarra a los 10 años. En su juventud, durante los años 40, pasó por varios grupos como el Conjunto Hawaiano, Taoné y el Conjunto del Pueblo. En los 50 sirvió en el ejército de Estados Unidos y luego, en Nueva York, creó The Borinqueneers Mambo King. Al regresar a la isla se integró a Cortijo y su Combo hasta su disolución en 1962, para después liderar a los “Mulatos del Sabor”.



En una entrevista de 2019 aseguró sentirse en uno de sus mejores momentos y atribuyó su buena salud a la actividad física y a una dieta equilibrada. Contó que caminaba hasta 40 minutos al día y que prefería comidas tradicionales como yautía, bacalao y caldo de pollo. “No pensaba llegar a los 50 y ya tengo 93”, comentó entonces.

También recordó su paso por El Combo de Cortijo y cómo la indisciplina afectó a la agrupación. Durante la creación de El Gran Combo rechazó que el grupo llevara su nombre porque pensó que su participación sería corta, aunque terminó dirigiéndolo durante seis décadas.

En marzo recibió un doctorado honoris causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, en el Recinto de Río Piedras.

Con información de EFE.