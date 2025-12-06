El sabor de la playa de Beéle y Ozuna se une para liderar estrenos musicales

La era de Beéle vive su mejor momento y prueba de ello son sus impresionantes cifras de reproducción. Pero como no solo busca ser un artista de rato, el colombiano sigue trabajando en que su legado sea eterno y este 5 de diciembre presentó su álbum Stendhal al lado de Ozuna, una de las grandes voces de Puerto Rico.

El proyecto salió a la luz en la madrugada de este 5 de diciembre, en total son 14 canciones las que hacen parte de esta propuesta de estos dos sonidos y mundos musicales. Un viaje experimental que fusiona sonoridades urbanas, ritmos tropicales, melodías pop y atmósferas innovadoras que envuelven al oyente desde la primera hasta la última pista.

Eden Múñoz acerca a México el vallenato

Bacilos, Jorge Celedón y Elder Dayán llevan el ritmo colombiano a México por medio de Eden Múñoz en su nuevo estreno: Eden. Vol II, un álbum que celebra los sonidos que lo forjaron y le crearon una gran historia. Un disco que dio todo un trabajo desde sinceridad.

“‘Eden Vol. II’ es un disco que nace desde un lugar muy personal. Siempre he dicho que uno es lo que escucha, y estas canciones han sido parte de mi vida en distintos momentos: en los viajes, en mi playlist de carretera, en los días buenos y en los no tanto. Quise volver a ellas para honrarlas desde lo que soy hoy, con mi sonido, mi historia y mi forma de sentir la música", expresó el artista mexicano.

Lista de estrenos de música en Colombia

"Juntos" de Manuel Medrano y Andrés Borregón: una canción llena de pasión y un cariño especial de dos artistas que trabajan de la mano por llevar lo mejor de sí mismos a todos sus seguidores. "Me gusta cómo la sensibilidad de la música de los cantautores, puede tocar tantos corazones, al punto de enamorarse de la vida", dijo el colombiano.

"Curándote" de Greeicy: “Cuando nació esta canción, sabía que tenía una magia especial. Sabía que esa invitación a la sabrosura y al baile era sanadora, pero hoy lo confirmo”, dijo Greeicy en Ig. “Esta canción me acompaña de una manera tan sabrosa para recordarme todas las cosas que tengo que me curan el alma”, dijo.

"Si Te Quedas" de Carla Morrison y Pablo Alborán: dos voces dedicadas al romance se unen para dar una canción con el sentido más profundo e íntimo de ambos. Un tema que explora el desamor desde el borde de un dolor y una integridad única de cariño.

"A Dios Le Pido" de Soley y Miguel Bueno: "Queríamos transmitirles algo de corazón, que lo sintieran como suyo. Es una canción que habla de amor en todas sus formas: para tu mamá, tu hija, tu pareja", dijo la artista. Por su parte, el cantante dijo: “Para mí, esta canción es para dedicarle a esa persona especial que ya no está o a ese amor verdadero que, aunque tomó otro camino, siempre se le desea lo mejor”.

"Ensaios da Anitta" de Anitta: se compone de muchos ritmos e influencias diferentes, sabes Las nuevas canciones celebran toda esta riqueza. Los ritmos van del funk a la tecno melodía, del piseiro a la música electrónica. En este EP, Anitta junta una selección repleta de estrellas para colaboraciones especiales incluyendo temas junto a Pabllo Vittar, Marina Sena, Felipe Amorim, Viviane Batidão, Nattan y otros.

"Muérdeme" de Juanes y Bomba Estéreo: “'Muérdeme' es una canción en la que quería llevar la cumbia a un lugar diferente, armónicamente. Una cumbia sexy, quizás más en el mundo de la armonía pop con guitarras vintage que recuerdan ese sonido de cumbia de los años 60 y 70 en Medellín", dijo el paisa.

"Si Ya Me Voy" de Jessi Uribe y El Flaco: una canción que llega para tocar fibras profundas y recordar lo esencial: la vida, el amor y los momentos que realmente cuentan. Una versión acústica, íntima y cargada de sensibilidad, y una versión banda, imponente y llena de la fuerza característica del regional mexicano.

"Cuerpos Vol. 1" de Babasonicos: un EP en donde buscan un lenguaje diferente, en medio de romper lo contemporaneo y darle un sentido más personal y único a la manera de hacer música. En este disco, Babasonicos construye sobre el desconcierto contemporáneo, corrompiendo la predicción y las expectativas.

"In God We Trust" de Kevin Roldán: este álbum del artista colombiano resalta una nueva etapa en su carrera en donde fusiona géneros como afrobeat, merengue, reggaetón, balada y trap, mostrando una vez más la capacidad artística de Kevin para moverse entre estilos sin perder su autenticidad.

"Rated R" de Rowma: cuando con solo 11 años escribía canciones para su familia y amigos. Ahora, con una propuesta más madura y definida, Rowma revela un proyecto que captura su crecimiento personal y artístico.

"SDHP" de JerrySAN: un tema que aborda el despecho desde una perspectiva distinta, recordándole a esa persona las promesas rotas y los momentos que desgastaron la relación, dejando claro que la culpa no fue de ambos.

"Los Gozosos" de Marlon Kapri: una marca musical concebida para convertirse en tradición y acompañar, año tras año, las celebraciones de diciembre. Este debut inaugura la banda sonora de la Navidad colombiana: un álbum que captura el espíritu festivo de barrio, la nostalgia que llena las pistas y la energía inconfundible del chucu chucu y el foforro.

"Marika YA!" de Mari La Carajita: mezcla ritmos modernos con elementos del tambor venezolano, logrando una fusión que mantiene la raíz cultural, pero con una estética global. La producción conserva el carácter urbano de Mari, con percusión intensa, energía caribeña.

"El Tesoro Más Grande" de Reynaldo Armas: “Es un tema que he construido durante los últimos cinco años, un tema que habla de la vida y los amigos; los amigos que nos transportan en el tiempo y construyen nuestra historia. Es un reconocimiento a esas personas”, dijo.

"Elemento" de Weira: “Esta canción habla de esos ex que terminan buscándonos después de que decidieron irse con otras personas. Y aunque, decidieron hacer su vida y arriesgaron una relación verdadera y sincera, buscan la manera de saber del otro, por lo cual recurren a la creación de perfiles falsos en redes sociales, para acercarse y estar enterados de la persona que dejaron ir", dijo.

"Bahía" de Miky La Sensa: su nuevo sencillo urbano, una canción que captura la nostalgia de un amor que se fue, pero que todavía se desea. El tema llega en el momento perfecto: diciembre, una época donde los recuerdos pesan más y las emociones afloran con intensidad.

"Ya no queda nada" de Los Hermanos Medina: un nuevo sencillo de desamor que fusiona la cumbia tradicional con un toque romántico, logrando una canción perfecta para la tusa. Con un sonido fresco e impactante, la agrupación caucana —a través de las voces de Robert y Andy Medina— rinde homenaje a esos amores que no fueron y que ya no volverán.