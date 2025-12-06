En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / El sabor de la playa de Beéle y Ozuna se une para liderar estrenos musicales

El sabor de la playa de Beéle y Ozuna se une para liderar estrenos musicales

El Borondo de Beéle se expande con una propuesta innovadora al lado de uno de los grandes representantes de la música de Puerto Rico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad