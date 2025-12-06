MiLoto, resultado del sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El sorteo número 445 de MiLoto, celebrado en la noche del viernes, 5 de diciembre de 2025, ha dejado una expectativa aún mayor entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia. A pesar de contar con una participación masiva, ningún apostador logró acertar las cinco balotas ganadoras, lo que automáticamente ha incrementado el gran premio mayor. El acumulado de MiLoto pasa de los $250 millones ofrecidos en el sorteo anterior a una impresionante cifra de $300 millones de pesos.

El resultado oficial, según los datos proporcionados por la entidad organizadora, indicó que las balotas ganadoras para este sorteo fueron: 20 - 24 - 27 - 18 - 05.

Nuevo acumulado de MiLoto

El sistema de lotería MiLoto, que opera bajo la regulación de Coljuegos y forma parte del portafolio de juegos operados por el Operador Nacional de Juegos, está diseñado para que el premio mayor se incremente progresivamente si no es ganado. El premio mayor pasa de $250 millones a $300 millones de pesos para el próximo sorteo.

Aunque el monto del acumulado de MiLoto es menor en comparación con otras loterías internacionales o con el sistema Baloto, su precio accesible y sus sorteos frecuentes lo han consolidado como una opción popular entre los colombianos.