MiLoto, resultados del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

MiLoto publicó los resultados oficiales del sorteo #443, correspondiente al martes, 2 de diciembre de 2025, en el que se reportaron 8.189 ganadores y una premiación total de $80.059.200.

El juego reveló los números ganadores, los montos entregados por cada categoría de aciertos y el nuevo acumulado que asciende a $200 millones para el próximo sorteo.



Números ganadores del sorteo #443

Los números seleccionados este martes fueron: 03 - 34 - 02 - 01 - 15.

Esta combinación corresponde a la balota oficial presentada por MiLoto para el sorteo del 2 de diciembre de 2025.



Balance general del sorteo

Total de ganadores: 8.189

Premiación total: $80.059.200

El sorteo #442 de MiLoto dejó una amplia cantidad de ganadores en las categorías inferiores, aunque sin un acierto pleno. Como resultado, el acumulado subió a $200 millones, una cifra atractiva para los apostadores que participarán en la próxima jornada.

MiLoto recomienda a los jugadores verificar los resultados a través de sus canales oficiales y conservar los tiquetes para cualquier reclamación correspondiente.