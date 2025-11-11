En vivo
Rauw Alejandro estrena video musical grabado solamente usando un celular

Actualmente, el artista se encuentra en la etapa final de su aclamada gira mundial 'Cosa Nuestra World Tour', tras vender todas las entradas de las funciones en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.

Rauw Alejandro.jpg
Rauw Alejandro //
Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

