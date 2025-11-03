En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Jaime Esteban Moreno
Trump y Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Así fue el paso de Rauw Alejandro por Bogotá: tres fechas con lleno total en el Movistar Arena

Así fue el paso de Rauw Alejandro por Bogotá: tres fechas con lleno total en el Movistar Arena

Rauw Alejandro hizo un homenaje a su herencia boricua, con ritmos y coreografías inspiradas en su cultura.

Rauw Alejandro y el Movistar Arena de fondo.jpg
Rauw Alejandro estuvo en el Movistar Arena el 26, 27 y 28 de octubre.
Fotos. AFP y Movistar Arena
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro completó tres presentaciones con boletería agotada los días 26, 27 y 28 de octubre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira internacional Cosa Nuestra, con la que recorre América Latina y Europa.

El espectáculo, que combina géneros como el reguetón, la salsa y el bolero, se destacó por su alto nivel de producción. La puesta en escena incluyó tres pantallas gigantes, escenografía dinámica, efectos visuales y cambios de vestuario que acompañaron una narrativa dividida en varios actos. A lo largo del concierto, el montaje recreó ambientes que iban desde barrios neoyorquinos hasta paisajes de Puerto Rico, integrando danza, visuales y música en un formato cercano al teatro musical.

Durante la presentación, Rauw Alejandro hizo un homenaje a su herencia boricua, con ritmos y coreografías inspiradas en su cultura. También interpretó sus éxitos más conocidos, logrando mantener la atención del público durante las casi tres horas de show.

Rauw Alejandro en Bogotá
Rauw Alejandro en Bogotá
Foto: suministrada

Las tres fechas en Bogotá contaron con asistencia total y una respuesta positiva del público, que acompañó al artista en todo momento. En medio de la gira, Buchanan’s estuvo presente en el evento, resaltando el valor de los encuentros culturales y de la música como un espacio para compartir experiencias y celebrar la creatividad latinoamericana, sin protagonismo comercial.

Con estos tres conciertos, Rauw Alejandro consolidó su posición como uno de los artistas más influyentes del género urbano actual y confirmó el alcance internacional de su propuesta escénica y musical.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Rauw Alejandro

Movistar Arena Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad