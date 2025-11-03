Así fue el paso de Rauw Alejandro por Bogotá: tres fechas con lleno total en el Movistar Arena

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro completó tres presentaciones con boletería agotada los días 26, 27 y 28 de octubre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira internacional Cosa Nuestra, con la que recorre América Latina y Europa.

El espectáculo, que combina géneros como el reguetón, la salsa y el bolero, se destacó por su alto nivel de producción. La puesta en escena incluyó tres pantallas gigantes, escenografía dinámica, efectos visuales y cambios de vestuario que acompañaron una narrativa dividida en varios actos. A lo largo del concierto, el montaje recreó ambientes que iban desde barrios neoyorquinos hasta paisajes de Puerto Rico, integrando danza, visuales y música en un formato cercano al teatro musical.

Durante la presentación, Rauw Alejandro hizo un homenaje a su herencia boricua, con ritmos y coreografías inspiradas en su cultura. También interpretó sus éxitos más conocidos, logrando mantener la atención del público durante las casi tres horas de show.

Rauw Alejandro en Bogotá Foto: suministrada

Las tres fechas en Bogotá contaron con asistencia total y una respuesta positiva del público, que acompañó al artista en todo momento. En medio de la gira, Buchanan’s estuvo presente en el evento, resaltando el valor de los encuentros culturales y de la música como un espacio para compartir experiencias y celebrar la creatividad latinoamericana, sin protagonismo comercial.



Con estos tres conciertos, Rauw Alejandro consolidó su posición como uno de los artistas más influyentes del género urbano actual y confirmó el alcance internacional de su propuesta escénica y musical.