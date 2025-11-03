El artista puertorriqueño Rauw Alejandro completó tres presentaciones con boletería agotada los días 26, 27 y 28 de octubre de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira internacional Cosa Nuestra, con la que recorre América Latina y Europa.
El espectáculo, que combina géneros como el reguetón, la salsa y el bolero, se destacó por su alto nivel de producción. La puesta en escena incluyó tres pantallas gigantes, escenografía dinámica, efectos visuales y cambios de vestuario que acompañaron una narrativa dividida en varios actos. A lo largo del concierto, el montaje recreó ambientes que iban desde barrios neoyorquinos hasta paisajes de Puerto Rico, integrando danza, visuales y música en un formato cercano al teatro musical.
Durante la presentación, Rauw Alejandro hizo un homenaje a su herencia boricua, con ritmos y coreografías inspiradas en su cultura. También interpretó sus éxitos más conocidos, logrando mantener la atención del público durante las casi tres horas de show.
Las tres fechas en Bogotá contaron con asistencia total y una respuesta positiva del público, que acompañó al artista en todo momento. En medio de la gira, Buchanan’s estuvo presente en el evento, resaltando el valor de los encuentros culturales y de la música como un espacio para compartir experiencias y celebrar la creatividad latinoamericana, sin protagonismo comercial.
Con estos tres conciertos, Rauw Alejandro consolidó su posición como uno de los artistas más influyentes del género urbano actual y confirmó el alcance internacional de su propuesta escénica y musical.