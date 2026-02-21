Los grandes éxitos de Willie Colón que marcaron la historia de la salsa

Publicidad
El mundo de la salsa y la música latina está de luto tras confirmarse la muerte de Willie Colón este 21 de febrero de 2026. La familia del legendario trombonista y compositor anunció oficialmente su fallecimiento a los 75 años, rodeado de sus seres queridos y en paz. El artista había sido ingresado días antes en un hospital de Nueva York debido a complicaciones de salud relacionadas con problemas respiratorios, lo que generó preocupación entre seguidores y colegas del género.
Willie Colón no fue solo un músico excepcional, también fue un puente entre culturas y generaciones. Su legado musical se construyó a partir de una mezcla de ritmos caribeños, jazz y salsa dura que redefinió el sonido latino desde finales de los años sesenta hasta finales del siglo XX. Colón no solo tocaba el trombón con una fuerza inigualable, también dirigía orquestas, enriquecía arreglos y colaboraba con voces icónicas de la salsa.
Willie Colón será recordado por sus composiciones emblemáticas, su sonido potente de trombón y su capacidad para contar historias desde la salsa con un enfoque social y directo.
Su música acompañó a varias generaciones y logró trascender fronteras, convirtiéndose en parte esencial de la identidad latina. El artista dejó un repertorio que hoy se mantiene vigente y continúa sonando en emisoras, plataformas digitales y celebraciones culturales.
Por otro lado, la carrera de Willie Colón también estuvo llena de colaboraciones históricas. Su trabajo con Héctor Lavoe produjo algunos de los álbumes más emblemáticos de la salsa, incluyendo piezas que todavía se cantan en fiestas y conciertos. Además, su unión artística con Rubén Blades en álbumes como Siembra llevó la salsa a nuevos territorios de expresión musical y lírica.
Más allá de sus canciones, Willie Colón fue un símbolo de identidad cultural para la comunidad latina en Estados Unidos y en el mundo. Su influencia trascendió las pistas de baile, inspiró a músicos, productores y amantes de la música a explorar sonidos nuevos y a contar historias desde la realidad social que vivían.
