Entretenimiento  / Así reaccionaron grandes exponentes de la salsa a la muerte de Willie Colón

Así reaccionaron grandes exponentes de la salsa a la muerte de Willie Colón

Víctor Manuelle, Tito Nieves, Jerry Rivera y el Grupo Niche expresaron su dolor y destacaron el legado del trombonista, recordándolo como un pilar y visionario de la salsa mundial.

