Así reaccionaron grandes exponentes de la salsa a la muerte de Willie Colón

La muerte de Willie Colón, a los 75 años, provocó una ola de reacciones en el mundo de la salsa. Grandes exponentes del género, colegas y agrupaciones musicales acudieron a sus redes sociales para despedir al trombonista, compositor y productor que transformó el sonido latino desde Nueva York hacia el resto del mundo.

La noticia fue confirmada por la familia del artista a través de un mensaje oficial, en el que informaron que el músico “partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”. En el comunicado, también agradecieron las oraciones y el apoyo recibidos durante este difícil momento y pidieron respeto por su privacidad mientras atraviesan el duelo.

Tras conocerse el fallecimiento, una de las primeras reacciones fue la del cantante puertorriqueño Víctor Manuelle, quien recordó a Colón como una figura determinante en la evolución del género. “Nuevamente el universo de la salsa pierde a una de sus figuras más emblemáticas, ‘El malo del Bronx’. Productor y visionario, responsable de un nuevo sonido de la salsa”, escribió el artista, destacando además el carácter y la influencia del músico en la historia cultural latina.

Por su parte, el salsero Tito Nieves expresó su tristeza y resaltó el impacto artístico de Colón. “Despedimos al maestro Willie Colón, un pilar de la salsa y un visionario que marcó nuestra música para siempre”, publicó, acompañando sus palabras con una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes. El intérprete también envió sus condolencias a la familia del trombonista y agradeció el legado que dejó.



Las agrupaciones musicales también se pronunciaron. Desde su cuenta oficial, el Grupo Niche lamentó profundamente la partida del artista, a quien calificaron como un referente absoluto de la cultura latina. “Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre”, señalaron en su mensaje, destacando la dimensión histórica de su obra.

Asimismo, el cantante Jerry Rivera dedicó unas palabras cargadas de respeto, en las que resaltó el papel de Colón como arquitecto del movimiento salsero. “Su sonido fue calle y elegancia a la vez, llevando la voz del pueblo desde Nueva York hasta el mundo entero”, escribió, subrayando la trascendencia cultural de su música.

Las reacciones reflejan la magnitud del impacto que tuvo Willie Colón en la música latina. Su trabajo junto a figuras como Héctor Lavoe y Rubén Blades ayudó a consolidar la salsa como un movimiento global, marcando generaciones de artistas que hoy reconocen su influencia.

Con su muerte, la salsa pierde a uno de sus arquitectos fundamentales, pero su legado permanece vivo en cada canción, en cada escenario y en cada artista que encontró inspiración en su trombón. Las reacciones de sus colegas no solo expresan tristeza, sino también gratitud por una vida dedicada a revolucionar la música latina.