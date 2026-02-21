STS alertó sobre uso fraudulento de su marca en falsas ofertas laborales

STS S.A.S., compañía colombiana líder en soluciones tecnológicas, informó que detectó el uso indebido de su nombre y marca por parte de terceros que estarían difundiendo falsas ofertas laborales a través de canales digitales no autorizados. La empresa recomendó a los candidatos verificar siempre el dominio del correo del remitente, no abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de fuentes sospechosas y reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales.

La empresa explicó que personas externas han estado contactando a candidatos mediante correos electrónicos provenientes de dominios ajenos a los oficiales de STS, con el objetivo de ofrecer supuestas oportunidades de empleo que no hacen parte de los procesos reales de la organización.

Ante esta situación, la compañía activó de manera inmediata sus protocolos internos de seguridad y puso el caso en conocimiento de las autoridades competentes para adelantar las investigaciones correspondientes.

“Queremos enviar un mensaje de tranquilidad. Nuestros procesos de selección se realizan exclusivamente a través de nuestros canales oficiales y nunca solicitamos pagos, transferencias ni información sensible por medios no verificados”, afirmó Nubia Gutiérrez, gerente de Talento Humano y Jurídica de STS.



La empresa también reiteró que no tiene ningún vínculo comercial ni contractual con las entidades o direcciones de correo desde donde se están enviando estas comunicaciones fraudulentas. En particular, alertó sobre el uso del nombre de la compañía por parte de una supuesta empresa denominada “Worked Office S.A.S”, que estaría contactando personas desde el correo talentos@workfromhome.lat

Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con la transparencia, la seguridad de la información y la protección de las personas, e invitó a la comunidad a consultar únicamente sus medios oficiales para cualquier proceso relacionado con oportunidades laborales.