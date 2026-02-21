En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Indignación en Barbosa por presunto abuso policial: perro resultó herido durante procedimiento

Indignación en Barbosa por presunto abuso policial: perro resultó herido durante procedimiento

Videos y denuncias de vecinos evidencian que, en medio de un operativo, un agente disparó contra un perro y generó pánico entre familias del sector. El caso es materia de investigación oficial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad