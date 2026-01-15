En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bucaramanga ya cuenta con una patrulla animal para casos de maltrato, abandono y rescate

Bucaramanga ya cuenta con una patrulla animal para casos de maltrato, abandono y rescate

El vehículo fue dotado con todas las capacidades técnicas necesarias para el cuidado animal y tuvo una inversión de $500 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad