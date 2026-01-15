Bucaramanga ya cuenta con una patrulla animal para casos de maltrato, abandono y rescate

La Alcaldía de Bucaramanga dio un paso significativo en la defensa y el bienestar de los animales con la entrega oficial de la patrulla animal, un vehículo especializado que fortalecerá la atención de casos de maltrato, abandono y rescate de fauna en la ciudad.

La iniciativa tuvo una inversión cercana a los 500 millones de pesos y busca garantizar una respuesta más digna, oportuna y efectiva ante situaciones que afecten a los animales.

Durante el acto de entrega, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, destacó que esta patrulla fue dotada con todas las capacidades técnicas necesarias para el cuidado animal y será operada por la Policía Nacional en articulación con la Unidad de Bienestar Animal.

“No podemos permitir que el maltrato animal sea una conducta normal en Bucaramanga. Por eso, hemos entregado herramientas que no solo permiten sancionar a los responsables, sino también recomponer y reparar el daño que se le cause a un animal”, afirmó el alcalde.



El vehículo cuenta con guacales y compartimentos especiales que permiten el transporte seguro de animales pequeños, medianos y grandes, así como de fauna silvestre. Además, incorpora sistemas y accesorios que facilitan el rescate en zonas de difícil acceso, superando prácticas inadecuadas del pasado.

“Los animales merecen una mejor atención. Hoy dejamos atrás situaciones en las que un perro debía ser transportado en una motocicleta y garantizamos un trato digno y adecuado”, agregó Portilla.

El alcalde también explicó que la patrulla animal permitirá trasladar de manera segura a los animales rescatados hasta la Unidad de Bienestar Animal, donde recibirán atención médica y protección.

Asimismo, reiteró que Bucaramanga cuenta con una ruta de atención clara para la denuncia de casos de maltrato, comenzando por la línea 123 de la Policía Nacional, y anunció la gestión de una línea exclusiva para denuncias relacionadas con bienestar animal.

Portilla fue enfático al señalar que el abandono y el maltrato animal son delitos y que las autoridades municipales, a través de las inspecciones de Policía, están comprometidas con la identificación y sanción de los responsables.

“Hemos rescatado animales en estado de abandono, identificamos a quienes cometen estos delitos y los ponemos a disposición de la autoridad competente”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la ciudadanía a unirse en la defensa de los animales y a rechazar cualquier forma de maltrato.

“Si nos unimos como ciudadanos, con concejales, animalistas, empresarios y medios de comunicación, podremos defender a nuestros animales y hacer de Bucaramanga una ciudad más grande y más humana”, concluyó.

Con la puesta en marcha de la Patrulla Animal, Bucaramanga fortalece su compromiso con el bienestar animal y envía un mensaje claro de cero tolerancia frente al maltrato, consolidando una política pública orientada al respeto por la vida y la convivencia ciudadana.