Ya está disponible el recibo del impuesto predial en Bucaramanga; conozca los descuentos

Ya está disponible el recibo del impuesto predial en Bucaramanga; conozca los descuentos

La administración municipal confirmó que el incremento en el valor del impuesto se fijó en un 3%. Hasta el 31 de enero de 2026 habrá un descuento del 10 % sobre el valor liquidado.

