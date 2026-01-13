Ya está disponible el recibo del impuesto predial en Bucaramanga; conozca los descuentos

La capital santandereana inició formalmente su ciclo financiero para el presente año con la disponibilidad inmediata de los recibos del Impuesto Predial Unificado. Desde este martes, la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga ha habilitado los canales oficiales para que miles de contribuyentes puedan consultar y descargar su liquidación correspondiente a la vigencia 2026, un trámite que marca el pulso de la inversión pública en la ciudad para los próximos meses.

En un anuncio que busca incentivar el recaudo temprano, el secretario de Hacienda, Francisco Gómez, enfatizó que la puntualidad de los ciudadanos es el motor que permite sostener los proyectos de desarrollo urbano, la mejora de los servicios públicos y la inversión social. Según el funcionario, el cumplimiento de esta obligación tributaria es lo que garantiza que la ciudad mantenga su competitividad y pueda financiar las obras de infraestructura planeadas para este periodo.

Para este año, la administración municipal confirmó que el incremento en el valor del impuesto se fijó en un 3%, una cifra que responde estrictamente al ajuste decretado por el Gobierno nacional a finales de 2025 bajo la normativa vigente. Este porcentaje busca equilibrar las finanzas locales frente a la realidad económica del país, intentando no generar un impacto desproporcionado en el bolsillo de los bumangueses.

La noticia más relevante para los contribuyentes interesados en aliviar su carga financiera es el beneficio por pronto pago que estará vigente durante este mes. Aquellos ciudadanos que realicen la cancelación total de su impuesto antes del 31 de enero de 2026 podrán acceder a un descuento directo del 10% sobre el valor liquidado.



Por su parte, quienes no logren acogerse a este beneficio inicial tendrán como fecha límite el 28 de febrero de 2026 para pagar el valor neto, sin que esto represente el cobro de intereses moratorios o sanciones adicionales.

En cuanto a la logística para obtener los documentos, la Secretaría de Hacienda ha dispuesto una estrategia dual para facilitar el trámite. Los ciudadanos que prefieran la agilidad del entorno digital pueden realizar la descarga directamente en el portal oficial de la alcaldía (www.bucaramanga.gov.co). No obstante, para quienes requieren atención personalizada o presentan dificultades técnicas, las ventanillas en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda, ubicadas en el Edificio Fase 2 de la administración municipal, se encuentran operativas para la entrega física de los recibos.

Cabe recordar que el año pasado la Secretaría de Hacienda determinó un descuento del 13% por pronto pago y el beneficio estuvo vigente hasta el 31 de marzo.