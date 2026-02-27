En vivo
Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Santanderes  / Arancel del 50 % impuesto por Ecuador golpea a la industria del calzado santandereano

Arancel del 50 % impuesto por Ecuador golpea a la industria del calzado santandereano

Empresarios advierten que la medida podría desplomar las ventas externas hasta un 70 % y afectar el empleo formal de cientos de fábricas que dependen del mercado ecuatoriano. El gremio pide intervención diplomática del Gobierno Nacional para buscar una solución.

