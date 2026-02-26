En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Empresarios de Colombia y Ecuador ofrecen su ayuda para mediar en guerra de aranceles

Empresarios de Colombia y Ecuador ofrecen su ayuda para mediar en guerra de aranceles

Tras la decisión de aumentar los aranceles a productos colombianos, la ANDI, el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Comunidad Andina alertaron sobre el impacto en empleo, inversión y comercio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad