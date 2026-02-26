Empresarios de Colombia y Ecuador ofrecen su ayuda para mediar en guerra de aranceles

La tensión comercial entre Colombia y Ecuador creció este 26 de febrero luego de que el Gobierno Noboa anunciara un incremento en los aranceles a Colombia del 30 % al 50 %. En el marco de esta difícil coyuntura comercial, el sector empresarial de Colombia y Ecuador encendió las alarmas frente a la escalada de medidas comerciales adoptadas en el marco de la relación bilateral y pidió priorizar el diálogo para evitar mayores afectaciones económicas.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) manifestaron su “profunda preocupación” por las decisiones adoptadas recientemente, al considerar que ya se están reflejando efectos en los flujos comerciales y en distintos sectores productivos.

Si bien reconocieron que la seguridad en las zonas de frontera es un tema relevante que requiere cooperación constante entre los Estados, insistieron en que la estabilidad económica y la integración productiva deben preservarse como pilares fundamentales para el bienestar de ambos países.

Los gremios advirtieron que incrementos arancelarios adicionales podrían agravar la situación, con impactos directos sobre el empleo, la producción, el comercio, la inversión y el funcionamiento de las cadenas regionales de valor, además de afectar a consumidores y economías locales.



“Este tipo de medidas no ataca el problema de fondo, sino que abre otros problemas con grandes consecuencias, hacemos un llamado a privilegiar el diálogo técnico e institucional como mecanismo para encauzar la coyuntura”, señalaron en el comunicado.

En esa misma línea, se ofrecieron como un estilo de "garantes" para contribuir desde el ámbito técnico y productivo a la construcción de soluciones que beneficien a ambos países y preserven una relación comercial que calificaron como histórica, estratégica y mutuamente beneficiosa.

Aranceles Ecuador - Colombia Fotomontaje Blu Radio

Comunidad Andina hace un llamado al diálogo

La preocupación también fue compartida por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, que emitieron un comunicado conjunto alertando que las medidas adoptadas por Colombia y Ecuador afectan seriamente el proceso de integración regional.

En el documento, hicieron un llamado urgente a los presidentes de ambos países para alcanzar un entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio en el marco de la Comunidad Andina y de los compromisos internacionales vigentes.

Además, resaltaron la importancia de mantener la coordinación binacional para enfrentar desafíos comunes como la delincuencia organizada transnacional, sin que ello implique debilitar el proceso de integración ni el tejido socioeconómico de la región.

Con este pronunciamiento, el sector empresarial y las organizaciones andinas buscan frenar una escalada que podría profundizar tensiones comerciales y afectar la estabilidad económica en ambos lados de la frontera.