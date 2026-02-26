En vivo
Ecuador impone aranceles del 50% a importaciones provenientes de Colombia

Ecuador impone aranceles del 50% a importaciones provenientes de Colombia

Ecuador justificó la decisión en la “falta de implementación de medidas concretas y efectivas” en seguridad fronteriza por parte de Colombia.

