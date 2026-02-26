Ecuador impone aranceles del 50% a importaciones provenientes de Colombia

El Gobierno de Ecuador anunció que elevará al 50 % la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigor el 1 de marzo. El incremento, que sube 20 puntos porcentuales frente al 30 % vigente, fue oficializado mediante comunicado emitido en Quito.

El pronunciamiento fue divulgado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, que justificó la decisión en la “falta de implementación de medidas concretas y efectivas” en seguridad fronteriza por parte de Colombia. Según el Gobierno ecuatoriano, la determinación responde a “acciones soberanas” y a criterios de seguridad nacional.

En el comunicado, Ecuador sostuvo que el objetivo es fortalecer la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común. La administración del presidente Daniel Noboa argumenta que enfrentar la presencia de bandas criminales es una tarea conjunta, pero advierte que no ha habido resultados suficientes.

Esta decisión se conoce días después de que el Gobierno colombiano expidiera, igualmente, un decreto que impone un arancel del 30 % a 23 partidas arancelarias —desagregadas en 73 subpartidas— de productos importados desde Ecuador. Además, estableció restricciones al ingreso terrestre de mercancías por los pasos fronterizos de Ipiales y Puerto Asís.



Según el decreto colombiano, la medida ecuatoriana habría generado una “grave tensión internacional” y un desequilibrio en el comercio bilateral. El Ejecutivo sostiene que el arancel impuesto por Quito podría provocar una caída de hasta el 97 % en las exportaciones hacia ese país, con pérdidas cercanas a 1.803 millones de dólares.



¿Qué productos aumentaron sus aranceles de Ecuador a Colombia?

El nuevo arancel de Colombia aplica a productos como arroz, plátano, banano bocadillo, cebolla, tomate, fríjol, papa, maracuyá, coco, aguacate Hass, camarón y trucha. En varios casos no se prohíbe totalmente la importación, pero se limita el ingreso terrestre, permitiéndolo únicamente por transporte marítimo o aéreo, lo que podría impactar a regiones como Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bolívar.