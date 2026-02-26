Liberan cinco secuestrados en Puerto Gaitán tras 15 horas de cautiverio: criminales huyeron

Cinco personas que habían sido víctimas de secuestro extorsivo fueron liberadas en zona rural de Puerto Gaitán, Meta, tras una operación adelantada por tropas del Ejército en la vereda Alto Manacacías.

La operación fue ejecutado por el Grupo Gaula Militar Meta y el Batallón de Artillería de Campaña N.° 7 de la Séptima Brigada. Según información oficial, las víctimas permanecieron retenidas durante 15 horas, hasta que la oportuna denuncia de sus familiares permitió activar la reacción inmediata de las unidades en el área.

La presión operacional ejercida por las tropas obligó a los responsables a abandonar el lugar y dejar en libertad a los ciudadanos. Posteriormente, en labores de registro y control, los uniformados ubicaron un vehículo que habría sido dejado por los secuestradores en su huida.

Durante la operación también fueron recuperados tres teléfonos celulares que habían sido despojados a las víctimas, los cuales fueron devueltos a sus propietarios.



La Cuarta División del Ejército mantiene el despliegue operacional en el departamento del Meta, con el objetivo de proteger a la población civil y combatir de manera frontal el secuestro y otros delitos que atentan contra la libertad personal.