Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Ejército rescata tres menores reclutadas por disidencias en Caquetá: todas son mujeres

Ejército rescata tres menores reclutadas por disidencias en Caquetá: todas son mujeres

El comandante de las Fuerzas Militares confirmó que las niñas fueron recuperadas en zona rural de Florencia y señaló a la estructura residual Rodrigo Cadete.

Ejército rescata tres menores reclutadas por disidencias en Caquetá
Las menores quedaron bajo protección de las autoridades competentes.
Foto: Ejército
Por: Felipe García
|
Actualizado: 26 de feb, 2026

