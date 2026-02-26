Ejército rescata tres menores reclutadas por disidencias en Caquetá: todas son mujeres

El comandante general de las fuerzas militares, Hugo López, confirmó a través de su cuenta en X la recuperación de tres menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento forzado en zona rural de Florencia, en el departamento de Caquetá.

De acuerdo con el comandante de las FFMM, el resultado fue logrado por tropas de la Sexta División del Ejército y representa un golpe directo contra la estructura residual Rodrigo Cadete, señalada de mantener presencia en esta región del sur del país y de instrumentalizar a niños y adolescentes en el conflicto armado.

En su mensaje, el general advirtió que los grupos armados ilegales continúan vulnerando gravemente los derechos de la niñez colombiana, sometiendo a menores a condiciones degradantes y apartándolos de sus familias y entornos protectores. “Reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la protección de la niñez colombiana”, señaló.

El alto oficial también rechazó de manera contundente el reclutamiento ilícito de menores, al que calificó como un crimen atroz que constituye una grave violación a los derechos humanos y una flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario.



Tras la recuperación, las menores quedaron bajo protección de las autoridades competentes para iniciar los procesos de restablecimiento de derechos, mientras continúan las operaciones militares para debilitar a las estructuras responsables de este delito en el sur del país.