En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Denuncian secuestro de candidata a la Cámara Especial de Paz en el Cauca

Denuncian secuestro de candidata a la Cámara Especial de Paz en el Cauca

La candidata estuvo ayer miércoles adelantando actividades de campaña en el norte de Nariño y en su del Cauca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad