Habilitan el pago de impuesto vehicular 2026 en Santander: así puede cancelar

Desde el pasado 1 de enero, la Gobernación de Santander dio apertura oficial al proceso de declaración y pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia 2026.

La administración departamental confirmó que los propietarios de automotores y motocicletas matriculados en los 17 organismos de tránsito de Santander ya tienen a su disposición los canales físicos y virtuales para cumplir con esta obligación tributaria, la cual presenta cambios significativos en su calendario respecto al año anterior.

Para este periodo fiscal, el Gobierno Departamental estableció un margen de maniobra más amplio para los ciudadanos, fijando el 30 de junio de 2026 como la fecha límite para realizar el pago de manera oportuna. Esta decisión busca evitar las sorpresas ocurridas en 2025, cuando las sanciones comenzaron a aplicarse de forma prematura en el mes de mayo, generando congestiones y malestar entre los contribuyentes que estaban acostumbrados a plazos más extendidos.

La secretaria de Hacienda de Santander, Diana María Durán Villar, enfatizó la importancia de este proceso para la salud financiera del departamento y la tranquilidad de los propietarios. Según la funcionaria, “el periodo para declarar y pagar el impuesto vehicular 2026 estará habilitado hasta el 30 de junio, plazo durante el cual los contribuyentes podrán cumplir con esta obligación sin liquidación de sanciones ni intereses moratorios”.



Sin embargo, el panorama para 2026 presenta una particularidad jurídica que los ciudadanos deben tener en cuenta: la ausencia de incentivos económicos por pronto pago. A finales de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Santander anuló el artículo segundo de la Ordenanza 04, la cual permitía otorgar rebajas a los contribuyentes. Por lo tanto, en la presente anualidad, las autoridades no han anunciado ningún tipo de descuento o alivio tributario, limitándose exclusivamente a la extensión del plazo sin multas.

El incumplimiento de esta responsabilidad después del vencimiento acarreará consecuencias económicas inmediatas. A partir del 1 de julio, los deudores deberán asumir intereses de mora y una sanción mínima que, para esta vigencia, se ha fijado en aproximadamente $262.000, cifra que podrá incrementarse proporcionalmente según el avalúo y el modelo del vehículo en cuestión.

Ante este escenario, la secretaria Durán Villar hizo un llamado a la cultura tributaria como motor de inversión pública. “La invitación es clara, ponerse al día con el pago del impuesto vehicular 2026 dentro del plazo establecido es una decisión responsable que evita sanciones e intereses y, al mismo tiempo, mueve el desarrollo de nuestro departamento. Recordemos que, pagar a tiempo no es solo un trámite, es un acto de liderazgo ciudadano que se traduce en inversión social, en seguridad y bienestar para todos los santandereanos”, puntualizó la jefe de la cartera de Hacienda.

Para facilitar el recaudo, la Gobernación ha dispuesto una robusta red de pagos. De manera virtual, los usuarios pueden gestionar su liquidación a través del portal oficial de la institución. En la modalidad presencial, el trámite puede realizarse en las sedes de la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barrancabermeja y San Gil, así como en las principales entidades bancarias del país, incluyendo Bancolombia, Banco Popular, Davivienda y BBVA, además de puntos de corresponsales como Efecty y Éxito.