Anuncian estas medidas de seguridad para el partido de Atlético Bucaramanga vs Millonarios

La Comisión del Fútbol Local Profesional de Bucaramanga dio a conocer las medidas que se implementarán este 17 de enero en el partido de la Liga BetPlay I de 2026.

La disputa que se dará entre el campeón de la Copa Libertadores de América, Atlético Bucaramanga, contra Millonarios, será a las 8:30 de la tarde en el estadio Américo Montanini.

Entre las disposiciones que se tendrán en cuenta se encuentra la apertura controlada de fronteras para la hinchada del grupo visitante, la cual solo estará habilitada para los aficionados que usen la prenda alusiva de su equipo, sin instrumentos de percusión, ni banderas, ni trapos alusivos al equipo capitalino, así como tampoco otros elementos que puedan generar alteraciones del orden.

Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 6:00 de la tarde.



Didier Rodríguez, de la oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, señaló que el objetivo principal es que el partido se viva como una verdadera fiesta del fútbol, “esperamos que este encuentro deportivo se desarrolle en absoluta calma y sana convivencia”.

En materia de seguridad, la jornada deportiva contará con el acompañamiento de 400 efectivos de la policía, el apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Dirección de Tránsito, un equipo de la unidad de Gestión del Riesgo y gestores de convivencia.

Las autoridades hicieron un llamado a la hinchada para que cumpla las normas establecidas y así se pueda disfrutar del espectáculo deportivo de manera responsable.