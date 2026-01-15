Revelan cartel de los más buscados por homicidio y millonarios robos en Bogotá: suplantaban policías

En las últimas horas la Policía reveló el cartel con los rostros de cuatro hombres y una mujer señalados de integrar una estructura criminal dedicada a homicidios y robos de alto impacto en Bogotá.

Se trata de un grupo que, según las investigaciones, delinquió durante años en varias localidades de la capital, suplantando a uniformados de la Policía para cometer asaltos armados contra carros de valores, comerciantes de San Andresito y esmeralderos.

Cartel de los más buscados por homicidio y millonarios robos en Bogotá. Foto: Policía

Entre los señalados figura alias ‘Pinto’, identificado como el cabecilla de la organización. De acuerdo con el expediente, era quien obtenía información sobre las posibles víctimas, planeaba los hurtos y conseguía armas de fuego, vehículos, motocicletas y prendas de vestir para los golpes.

Junto a él aparece alias ‘La Mona’, quien se hacía pasar por policía y se encargaba de caracterizar motocicletas que luego eran usadas en los atracos. Otro de los integrantes, alias ‘Michael’, participaba directamente en los robos y tenía la tarea de recolectar el dinero y los objetos de valor para trasladarlos a puntos previamente definidos. El grupo se completa con alias ‘Dany’ y ‘Gato’, ambos con el rol de transportadores, generalmente en vehículos particulares.



La investigación, que se extendió por más de un año, incluyó inspecciones a lugares de los hechos, revisiones judiciales de procesos, interrogatorios, declaraciones juradas, entrevistas, búsquedas en bases de datos, interceptación de comunicaciones y reconocimientos fotográficos y de video. Con este material probatorio, las autoridades lograron reconstruir el modo de operar del grupo y su presunta responsabilidad en una cadena de hechos violentos.

Según los investigadores, la banda actuaba principalmente en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Los Mártires, Puente Aranda y Ciudad Bolívar. Su método consistía en suplantar a miembros de la Policía Nacional para interceptar a las víctimas, intimidarlas con armas de fuego y ejecutar los robos mediante violencia física y verbal.

Las autoridades atribuyen a esta organización al menos seis robos a carros de valores, con un botín estimado en 35.000 millones de pesos, además de tres hurtos selectivos a comerciantes de San Andresito. También se les señala por el homicidio de un policía en 2019, en Ciudad Bolívar, y por el asesinato del escolta de un esmeraldero en 2024, en el barrio Siete de Agosto, hechos que agravaron su prontuario criminal.