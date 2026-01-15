En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Revelan cartel de los más buscados por homicidio y millonarios robos en Bogotá: suplantaban policías

Revelan cartel de los más buscados por homicidio y millonarios robos en Bogotá: suplantaban policías

Los criminales suplantaban a policías para asaltar carros de valores y comerciantes; las autoridades los vinculan con asesinatos y hurtos por más de 35.000 millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad