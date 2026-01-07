Bucaramanga contará con patrulla animal para la protección y bienestar de las mascotas

Como parte de las acciones anunciadas por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, para reforzar la prevención del maltrato animal, la atención oportuna de casos de riesgo y la protección de la fauna doméstica como silvestre en el territorio, el mandatario informó que la capital santandereana contará con una patrulla animal en los próximos días.

En el marco de la política integral de bienestar animal, Portilla visitó la Unidad de Bienestar Animal (UBA) para verificar las condiciones de cuidado que se brindan a los animales y a la fauna silvestre en el municipio. El alcalde dio detalles de su recorrido.

"El cuidado de cada uno de nuestros animales es fundamental. Estamos aquí para ratificar nuestro compromiso con la protección de los animales que hacen parte de Bucaramanga”.

La propuesta se llevará a cabo en un trabajo articulado con la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Interior y la Policía Nacional, entidades que tendrán un papel clave en las labores de vigilancia, control y reacción ante cualquier amenaza contra la vida e integridad de los animales.



El mandatario de los bumangueses destacó que el bienestar animal es un eje estratégico para la administración municipal.

"El llamado a nuestros funcionarios es claro: la protección animal es una prioridad en este gobierno. Como alcalde, personalmente me ocuparé de que toda la planta contratada cumpla con los objetivos y se garantice el cuidado de los seres sintientes”, dijo el mandatario.

Finalmente, Portilla reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho de maltrato y a participar activamente en la construcción de una ciudad más empática con la protección de los animales.

