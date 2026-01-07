En vivo
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Movilización Gobierno
Tragedia Buenaventura

Bucaramanga contará con patrulla animal para la protección y bienestar de las mascotas

Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, anunció que en los próximos días se realizará la entrega oficial de la patrulla animal.

