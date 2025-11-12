Investigan a funcionarios de Bienestar Animal de Bucaramanga por eutanasia a perros

La Alcaldía de Bucaramanga abrió una investigación por las presuntas irregularidades cometidas en la Unidad de Bienestar Animal (UBA), donde dos perros habrían sido sometidos a eutanasia sin cumplir con los protocolos establecidos.

El caso fue denunciado por los concejales Carlos Parra y Camilo Machado, quienes revelaron conversaciones de un grupo de WhatsApp entre varios funcionarios de la unidad, en las que se darían órdenes para realizar la eutanasia a dos caninos enfermos de moquillo, aparentemente sin el debido procedimiento médico ni autorización formal.

“Alócate” “haz tu magia” “démosles de baja” era la forma en que la directora de la unidad de bienestar animal y veterinarios aprobaban las eutanasias de Hermez y Tazz.



Además se evidencia en el chat que se lo ocultaban a parte del personal de la unidad. ¡Exigimos justicia! pic.twitter.com/mnn2sHhjUB — Camilo Machado (@CamiMachado10_) November 12, 2025

Ante la gravedad de los hechos, el alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, anunció medidas inmediatas y expresó su rechazo frente a cualquier forma de maltrato o negligencia hacia los animales.

“Desde la Alcaldía de Bucaramanga rechazamos de manera contundente cualquier agresión contra los animales de nuestra ciudad. Conocí de primera mano la denuncia de los concejales sobre posibles irregularidades en la Unidad de Bienestar Animal, y en conjunto con la Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Medio Ambiente hemos adoptado varias decisiones”, afirmó Sarmiento.



Entre las acciones anunciadas por el mandatario se encuentran: denunciar ante el Tribunal de Ética Veterinaria a los profesionales presuntamente involucrados en la práctica irregular de eutanasia; actualizar los protocolos para la aplicación de eutanasia en la unidad, mediante mesas de trabajo con expertos.

Según las declaraciones del mandatario, los funcionarios involucrados serían desvinculados, “convocar a nuevos profesionales, no solo con formación técnica, sino con sensibilidad y respeto hacia los animales. También reorganizar integralmente la Unidad de Bienestar Animal, bajo el liderazgo del nuevo subsecretario de Medio Ambiente”

Sarmiento aseguró que en todos los procesos se garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados, pero reiteró que la administración será firme ante cualquier conducta contraria a la ética profesional.

“La Alcaldía reafirma su compromiso con el bienestar animal, la ética pública y la gestión transparente en dicha unidad”, concluyó el alcalde designado.