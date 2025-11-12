Denuncian irregularidades en Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga: “démosle de baja”

Una grave denuncia sobre presuntas irregularidades en la Unidad de Bienestar Animal (UBA) de Bucaramanga fue presentada por los concejales Camilo Machado y Carlos Parra, quienes revelaron en sus redes sociales, conversaciones de WhatsApp en las que algunos funcionarios, entre ellos la directora de la unidad, habrían ordenado la eutanasia de dos perros sin cumplir con los protocolos establecidos.

Según los concejales, los animales ingresaron en buen estado de salud, pero adquirieron moquillo durante su permanencia en la UBA. A pesar de ello, y sin respetar el procedimiento exigido para estos casos, se les habría aplicado la eutanasia. Además, denunciaron que las órdenes oficiales de sacrificio fueron emitidas después de haberse realizado el procedimiento, lo que configuraría una irregularidad administrativa grave.

En los chats revelados por los concejales, supuestamente pertenecientes a un grupo de WhatsApp llamado 'Temas Picantes' entre funcionarios de la unidad, se leen mensajes como:

Johan Mym: “Démosles de baja”.

Dra. Laura Acosta: “Aprobado” Dra. Laura Acosta: “¿Quieres hacerlo tú o se lo dejas a Mantilla en la tarde? Tú decides”.

Respuesta: “La verdad, por mí lo hago desde ayer, no le temo a eso, pero necesito que no esté cierto personal” .

Dra. Laura Acosta: “Okis, entonces alócate, haz tu magia”.



Estos mensajes fueron presentados ante la secretaria de Salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, quien manifestó su preocupación.

“Estoy sorprendida. Eso es una falta grave. A quienes están violando el procedimiento, esta es una causal de terminación anticipada del contrato”, afirmó la funcionaria.

Los concejales exigieron medidas contundentes y la salida inmediata de quienes habrían ordenado las eutanasias sin el debido proceso.

Machado y Parra también denunciaron que un contratista de la Unidad de Bienestar Animal aparece en un video dándole cerveza a un perro, hecho que calificaron como maltrato.

“Hoy ya es claro que darle alcohol a un animal es un caso evidente de maltrato”, dijo el concejal Carlos Parra.

Por su parte, Camilo Machado cuestionó: “Este que ustedes ven acá es un contratista de la unidad, y la pregunta es: ¿en manos de quién están los animales más vulnerables de la ciudad?”

Ante estos hechos, la secretaria de Salud, Claudia Amaya, y el alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, coincidieron en que los casos deben ser denunciados ante el Comité de Ética Profesional y la Fiscalía, y reiteraron que estos comportamientos son causales de terminación anticipada de contrato.

El concejal Camilo Machado señaló que en la UBA debe haber profesionales con “sensibilidad y respeto por los animales”, y pidió que los cargos se otorguen por mérito y no por recomendaciones políticas.

“No puede ser que haya gente puesta por concejales a quienes no les duelen los animales. Lo que pedimos es que las personas lleguen por mérito y con verdadero respeto por la vida animal”.

Entre tanto, Carlos Parra recordó que hace dos años vienen alertando sobre supuestas irregularidades en la unidad, como infraestructura precaria, fallas en esterilizaciones y mala atención a los animales.

“Secretaria Claudia Amaya, usted no ha estado a la altura del cargo y ha sido absolutamente negligente con las denuncias que hemos presentado”, enfatizó Parra.

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que evaluará los casos y tomará las acciones administrativas correspondientes mientras se adelantan las investigaciones.