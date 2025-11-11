Alcalde de Girón denunció ante la Fiscalía a agente de tránsito por presunto soborno

El alcalde encargado de Girón, Freddy Cáceres, denunció ante la Fiscalía a un agente de tránsito del municipio por presuntamente haber solicitado dinero a un ciudadano a cambio de no imponer un comparendo por infracción de pico y placa.

De acuerdo con el mandatario, la denuncia se radicó con base en pruebas enviadas directamente por la víctima, entre ellas fotografías, videos y una consignación por valor de 300.000 pesos realizada a través de un operador financiero, con la cual se demostraría el supuesto pago para evitar la sanción.

“Hoy he radicado una denuncia penal ante la Fiscalía contra un agente de tránsito del municipio. Las pruebas llegaron al celular directamente por la víctima: fotos, videos y una consignación de $300 mil por evitar una sanción de pico y placa”, informó el alcalde Cáceres.

El mandatario local explicó que este caso se suma a otras quejas ciudadanas sobre la actuación de algunos agentes durante los controles de tránsito, especialmente en horas pico sobre el anillo vial y la avenida Los Caneyes, donde la realización de operativos ha generado congestiones y malestar entre los conductores.



“He dado instrucciones claras: no se deben realizar controles durante la hora pico porque afectan la movilidad. Además, es necesario reforzar la presencia de reguladores en puntos críticos como la avenida Los Caneyes, la rotonda y el sector El Poblado”, precisó Cáceres.

El alcalde también anunció medidas internas, como la rotación del personal operativo en los retenes y puestos de control, con el fin de evitar que los mismos funcionarios permanezcan de manera constante en los mismos lugares y se repitan conductas cuestionadas por la comunidad.

“Los ciudadanos me piden que haya rotación de personal. Presuntamente hay grupos permanentes en ciertos puntos, y eso genera inconformidad. Por eso, desde mi despacho, se ordenó esa rotación y una vigilancia estricta sobre las actuaciones del cuerpo de tránsito”, señaló.

Las autoridades competentes adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del agente denunciado y establecer si existen otros casos similares dentro del cuerpo operativo de tránsito de Girón.