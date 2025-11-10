Fiscalía declara desierta licitación por $37.000 millones para sistema multibiométrico forense

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue declarada desierta la licitación pública por 37.000 millones de pesos destinada a la adquisición de un sistema multibiométrico integral forense para el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La decisión se adoptó tras establecer que el único oferente que seguía en el proceso no cumplía con los requisitos exigidos en los pliegos.

El proyecto busca dotar a la entidad de una herramienta tecnológica avanzada para la verificación de identidad a través de impresiones dactilares, palmares y reconocimiento facial, con el fin de fortalecer las labores forenses e investigativas del ente acusador.

En las semanas previas a la decisión, la Procuraduría General de la Nación había emitido una advertencia preventiva sobre posibles irregularidades en el proceso licitatorio, señalando riesgos que podrían vulnerar principios esenciales de la contratación estatal, como la legalidad, transparencia, igualdad, planeación y libre concurrencia.

El Ministerio Público cuestionó la falta de publicidad y de soporte técnico en algunos aspectos del proceso, entre ellos los indicadores financieros utilizados para evaluar a los oferentes y los requerimientos técnicos del sistema, los cuales, según su análisis, carecerían de una justificación suficiente.



Asimismo, expresó preocupación porque la Fiscalía habría modificado etapas del proceso que ya se encontraban cerradas, lo que podría constituir un exceso en sus competencias. En el oficio enviado al ente acusador, la Procuraduría incluso puso a consideración la posibilidad de revocar la licitación.

Uno de los puntos más llamativos del informe señala que el requerimiento de 4,2 millones de conexiones simultáneas en el componente de firewall sería desproporcionado frente a las necesidades reales del sistema, lo que podría haber limitado la participación de posibles oferentes.