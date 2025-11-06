Fiscalía revela testimonio sobre origen de la golpiza a Jaime Esteban Moreno en el Oxxo

Durante la audiencia contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de participar en la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno, la Fiscalía General de la Nación presentó el testimonio clave de un testigo que habría presenciado los primeros momentos de la agresión.

Su relato, conocido en la diligencia judicial, ofrece detalles sobre lo que habría originado la brutal golpiza ocurrida la madrugada del 31 de octubre.

Según el testigo, todo comenzó al interior de una discoteca, donde se habría presentado una confrontación entre Moreno y un grupo de jóvenes.

Los presuntos agresores, entre ellos Suárez Ortiz —quien vestía con la cara pintada de rojo como parte de su disfraz de Halloween—, acusaron al estudiante de acoso hacia varias mujeres. Momentos después, el enfrentamiento se trasladó a un Oxxo cercano, donde iniciaron los golpes.



“Uno de ellos le dio un golpe en la nuca y comenzaron a gritarle: ‘Ahí tiene para que siga acosando’”, relató el testigo durante la audiencia. El mismo señaló que una mujer del grupo habría reforzado la acusación al decir que “el chico estaba acosando mujeres”.

De acuerdo con el relato, las acompañantes de Suárez Ortiz habrían incitado a que la agresión continuara. “El muchacho con la cara pintada se devolvió y preguntó: ‘¿Será que lo persigo? Aliéntenme’. Una de las mujeres le respondió: ‘¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más’”, añadió el testigo.

Otro de los declarantes, citado por la Fiscalía, aseguró que Suárez, animado por esas palabras, respondió: “Deme ánimos y yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con ese man si quiero”. Acto seguido, como muestran las cámaras de seguridad, salió corriendo por la carrera 15 para interceptar a Moreno y a su acompañante. “En ese momento, le lanza un golpe al joven disfrazado de Tyler, quien cae al suelo tras perder el equilibrio”, añadió la funcionaria judicial.

Los testimonios, según el ente acusador, coinciden con los videos de seguridad y refuerzan la hipótesis de la Fiscalía sobre la responsabilidad de Suárez Ortiz. Con base en estas pruebas, la entidad solicitó que se imponga medida de aseguramiento al procesado, argumentando el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos que derivaron en la muerte de Jaime Esteban Moreno.