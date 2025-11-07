En vivo
Antioquia  / Ofrecen recompensa para capturar a responsable de brutal agresión a un perro en Caucasia, Antioquia

Ofrecen recompensa para capturar a responsable de brutal agresión a un perro en Caucasia, Antioquia

El responsable, identificado como Fernando Oviedo, podría afrontar penas de prisión de 32 a 56 meses o multas entre los 30 a 60 salarios mínimos legales vigentes.

