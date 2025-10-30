En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
Avión presidencial
Huracán Melissa
Acuerdo comercial EEUU - China

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Investigan a funcionario por maltrato animal: dejó caer a un oso perezoso desde un poste

Investigan a funcionario por maltrato animal: dejó caer a un oso perezoso desde un poste

Transeúntes de la zona captaron el momento en que dos hombres hicieron un trato inadecuado a un oso perezoso que se encontraba en un poste de energía. Los responsables serán investigados por actos de crueldad.

Investigan a funcionario por maltrato animal: dejó caer a un oso perezoso desde un poste
Dos funcionarios de una empresa de energía realizaron actos de crueldad a un oso perezoso cuando lo bajaron de un poste.
Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Un video registró el momento en que un trabajador de una empresa eléctrica lanzó a un oso perezoso que se encontraba sobre un poste en la región San Martín, Perú. Luego, otro empleado lo recogió del suelo y, pocos metros después, volvió a dejarlo caer.

Lo anterior ante la mirada atónita de la comunidad, quienes grabaron el hecho y denunciaron a los funcionarios por maltrato animal.

Funcionarios de empresa de electricidad manipularon a un oso perezoso de manera inadecuada.
Funcionarios de empresa de electricidad manipularon a un oso perezoso de manera inadecuada.
Foto: captura tomada de redes sociales

El hecho ocurrió el pasado domingo, 26 de octubre, y despertó la indignación de los peruanos y de múltiples defensores de los animales.

El Ministerio Público de Perú se pronunció a través de un comunicado en su cuenta de X, en el que rechazaron lo sucedido y anunciaron que se adelantan diligencias de investigación contra los responsables de este hecho.

Además, solicitaron que los testigos de lo sucedido se pronuncien para poder adelantar el proceso investigativo.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Tocache emitió un comunicado donde se unen a las investigaciones que se adelantan contra los responsables de lo sucedido:

Publicidad

"Como institución comprometida con la protección del medio ambiente y la fauna silvestre, hemos iniciado las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan, conforme a la ley", añadió la institución en su publicación en redes sociales.

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Tocache
Comunicado de la Municipalidad Provincial de Tocache.
Foto: Facebook Municipalidad Provincial de Tocache

En consecuencia, los comentarios de indignación por parte de los internautas y distintas fundaciones que protegen los derechos de los animales no se hicieron esperar.

Adicionalmente, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) condenó el hecho y exigió sanciones ejemplares por maltrato animal contra los responsables:

Publicidad

"El Serfor ha oficiado de manera inmediata al Gobierno Regional de San Martín —autoridad regional con funciones transferidas para la gestión y protección de la fauna silvestre— a fin de que inicie sin demora las acciones y procedimientos administrativos y legales correspondientes contra quienes resulten responsables del trato inadecuado e irresponsable hacia el mamífero".

Dos funcionarios de una empresa de energía realizaron actos de crueldad a un oso perezoso cuando lo bajaron de un poste.
Dos funcionarios de una empresa de energía realizaron actos de crueldad a un oso perezoso cuando lo bajaron de un poste.
Foto: captura tomada de redes sociales

Además, solicitaron a la Dirección Regional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (DRGFFS) del Gobierno Regional de San Martín (Perú), que se notifique a la mayor brevedad los avances en el proceso de investigación, agregando que ellos ya adelantan una indagación preliminar.

También le puede interesar

  1. Maltrato animal en Medellín
    Cortesía Fiscalía
    Antioquia

    Aberrantes casos de maltrato contra animales en Medellín afectaron 10 perros: esto se sabe

  2. Un gato y un perro recostados en el pasto
    Mascotas
    Foto: Unsplash
    Bogotá

    Rescatan animales usados para pedir dinero: los explotaban para dar lástima en TransMilenio

  3. MALTRATO ANIMAL MEDELLÍN- DENUNCIAS ANTIOQUIA.jpg
    Cortesía: Denuncias Antioquia
    Antioquia

    Maltrato animal en Medellín: un perro murió y otro está grave al ser amarrados en una terraza

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Maltrato animal

Perú

Fauna Silvestre

Publicidad

Publicidad

Publicidad