Rescatan animales usados para pedir dinero: los explotaban para dar lástima en TransMilenio

Un nuevo caso de maltrato animal ha despertado la indignación y molestia en la capital, luego de que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) confirmara el rescate de un perro y un gato que eran utilizados para pedir dinero en TransMilenio.

El operativo se realizó en la estación Calle 22, donde el grupo de Reacción Inmediata y pedagogía de TransMilenio identificó al responsable del acto. De acuerdo con los reportes, se trata de un hombre que simulaba tener una discapacidad cognitiva para generar lástima entre los usuarios y así recibir dinero, mientras mantenía a los animales en condiciones de descuido.

Tras el rescate, los dos animales fueron trasladados a las instalaciones del IDPYBA, donde el equipo veterinario llevó a cabo valoraciones médicas. Los primeros informes revelaron que presentaban signos de malestar general y falta de cuidados básicos, lo que confirmaría el estado de vulnerabilidad en el que se encontraban.



Animales para pedir dinero en TransMilenio

El uso de animales para pedir dinero no es un hecho nuevo en Bogotá. En varias ocasiones, ciudadanos y organizaciones defensoras de los derechos animales han advertido sobre estas prácticas dentro del sistema de transporte público.

Según los expertos, exponer a perros y gatos a este tipo de escenarios genera altos niveles de estrés y los enfrenta a riesgos como el ruido constante, las aglomeraciones y la carencia de condiciones mínimas de alimentación e higiene.

Al mismo tiempo, los pasajeros terminan atrapados en un dilema, pues sienten compasión por los animales, pero al entregar dinero a los responsables, sin proponérselo, alimentan esta práctica que vulnera los derechos de los mismos.

Frente a este panorama, las autoridades distritales recordaron que la ley contempla sanciones para quienes utilicen animales con fines de explotación o los mantengan en condiciones de maltrato. En este caso, el IDPYBA informó que la investigación ya está en curso y, de comprobarse la responsabilidad del implicado, se aplicarán las medidas legales correspondientes.



Llamado a denunciar el maltrato animal

El Distrito reiteró la importancia de que los ciudadanos reporten cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los animales, en especial dentro de espacios públicos como las estaciones de TransMilenio.

Las denuncias pueden realizarse a través de las líneas de atención del IDPYBA o directamente con la Policía Ambiental.

“La prioridad es garantizar el bienestar de los animales y erradicar prácticas de explotación que no solo los afectan a ellos, sino que también engañan a la ciudadanía”, señaló la entidad en un comunicado.