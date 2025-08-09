Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón critican conversaciones de paz con Clan del Golfo

El anuncio reciente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre conversaciones de paz que avanzan en el exterior con el Clan del Golfo ha generado todo tipo de reacciones y Antioquia no ha sido ajeno a ello con pronunciamientos por parte del gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El primero en referirse a la polémica decisión del Gobierno nacional fue Rendón, quien a través de su cuenta de X expresó que, “lo que usted considera insistir en otorgar impunidad a criminales, tratarlos con benevolencia y mantenerlos entre algodones, no es más que un problema en su escala de valores y una afrenta a la Constitución”.

El gobernador de Antioquia fue enfático en asegurar que las conversaciones son, “una humillación y una tristeza para nuestros soldados y policías, y un dolor profundo para las víctimas”. En un sentido similar se refirió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien indicó que para él no es de extrañar que se hayan establecido las conversaciones con el grupo armado.

Lo que usted considera, presidente @petrogustavo, una virtud —insistir en otorgar impunidad a criminales, tratarlos con benevolencia y mantenerlos entre algodones— no es más que un problema en su escala de valores y una afrenta a la Constitución.



"Petro entregado a los peores criminales y solo habla con quienes ejercen los peores delitos. ¿Quiénes son los mejores aliados de él hoy? ELN, Clan del Golfo, disidencias y todas las estructuras criminales. ¿A quiénes son a los únicos que les ha ido bien en este Gobierno? A las estructuras criminales", expresó el alcalde.

Gutiérrez fue enfático en asegurar que a pesar del anuncio desde la capital de Antioquia se seguirá combatiendo a los ilegales y de igual manera invitó a las autoridades departamentales que sigan fortaleciendo la seguridad desde las regiones.

Por su parte, Rendón cerró su mensaje recordando que el plan pistola del Clan del Golfo en Antioquia ya ha dejado más de 10 policías y soldados asesinados en Antioquia, por lo que el gobernador le dijo al presidente, “ríndales cuentas, presidente, a esas madres sobre por qué su Gobierno trata como “angelitos” en el exterior a los asesinos de sus hijos”.