"El Gobierno no los va a dejar tirados": minminas a pequeños mineros de Boyacá

Uno a uno dice haber respondido el Gobierno al pliego de 10 peticiones que presentó el sector minero de Boyacá durante el paro que realizaron en este departamento. Así lo garantizó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien destacó el acuerdo sobre dos puntos en concreto, el primero de ellos relacionado “con la protección, el reconocimiento y la dignificación de la pequeña minería”.

“Ahí hay miles de mineros y de mineras que toda la vida han desarrollado su proyecto de vida alrededor de la minería, y el Gobierno los reconoce, los protege y no los va a dejar tirados. Así lo dijimos en el preámbulo del acuerdo”, aseguró el ministro desde Barranquilla.

El segundo acuerdo que destacó Palma es la realización del primer gran encuentro sobre transición energética que se llevará a cabo en Paipa, asegurando que “esta es una región muy rica que puede dejar de depender de los combustibles fósiles o, particularmente, del carbón”.

“Al final, el mundo va a dejar de depender del carbón y del petróleo. Todos tenemos que anticiparnos a eso y todos tenemos que ver cuál va a ser esa transición, no solamente energética, sino socioeconómica”, sostuvo, haciendo énfasis en que es cuestión de “abrir la mente” y entender “que hay otros renglones de la economía que podemos desarrollar”.