Presidente Petro confirma conversaciones de paz con el Clan del Golfo fuera de Colombia

El Presidente Gustavo Petro informó que su Gobierno inició conversaciones de paz fuera de Colombia con el Clan del Golfo.

Advierte que la autopista jurídica que utilizaría ese proceso sería el proyecto de ley que fue presentado por el ministro de Justicia Eduardo Montealegre ante el Congreso, que busca conceder beneficios penales a jefes de bandas criminales.

"Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia y la condición para hablar, para hacer un trato, depende de lo jurídico. Se ha presentado un proyecto de Ley que ojalá el Congreso estudie a fondo, que no es más sino elevar los delitos, incluso graves, la justicia restaurativa", anunció el presidente Petro desde Tierralta, Córdoba.

El jefe de Estado agregó: "Sobre eso hay que hablar en las mesas de conversación, si es posible desmantelar el narcotráfico para que haya paz. Estas conversaciones que se han iniciado y que deben tener una zona de concentración y unos acuerdos jurídicos, pueda dar el primer anuncio a la humanidad de que un país se puede desnarcotizar y puede construir la paz".