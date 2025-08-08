Petro llama a “reelegir la reforma agraria” y aclara: “No puedo hacer política”

El presidente Gustavo Petro encabezó en Tierralta, Córdoba, la entrega de 6.500 hectáreas de tierra a familias campesinas.

Las hectáreas entregadas están distribuidas en 12 municipios: La Apartada, Tierralta, Valencia, Pueblo Nuevo, Buenavista, Montería, Chimá, Cotorra, Purísima, Lorica, Sahagún y Planeta Rica.

Desde allí el mandatario hizo un nuevo llamado a reelegir su proyecto de Gobierno, esta vez enfocado en su propuesta de reforma agraria.

"Hay que reelegir la reforma agraria. Miren ahí los programas de todos los candidatos a ver quién habla de reforma agraria, Cabal seguro que no. Bueno, no puedo hacer política tampoco. Hay que reelegir la reforma agraria porque son los objetivos del pueblo en un programa", dijo el presidente Petro.

El mandatario agregó: "El Gobierno de Trump debería entender que la mejor forma para que no haya cultivos de coca es la reforma agraria".

Según cifras del gobierno Nacional, el año 2024 marcó un hito en la política de tierras del país con la redistribución de 440.000 hectáreas a campesinos.

Paralelamente, se formalizaron legalmente entre 1.2 y 1.5 millones de hectáreas para familias rurales, consolidando lo que el gobierno denomina como la reforma agraria más ambiciosa de la historia reciente del país.

Según informó la Agencia Nacional de Tierras, la redistribución de tierras se tradujo en resultados productivos inmediatos. El sector agropecuario registró un crecimiento del 8.9% en 2024, según datos del Dane, superando significativamente el promedio de otros sectores económicos.