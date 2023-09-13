“Ni perdón ni olvido. Justicia para Juancho”. Con mensajes como este escritos en pancartas, decenas de personas acompañaron el funeral de Juan David Raccini Hernández, un joven de 20 años que murió en Tierralta, Córdoba, el pasado sábado 15 de agosto.Blu Radio conoció que la Fiscalía asignó un fiscal para investigar las circunstancias que rodearon la muerte del joven, quien fue arrollado por un carro todoterreno, tipo UTV, en ese municipio. Sin embargo, su familia denunció en redes sociales que los presuntos responsables no fueron capturados por las autoridades, a pesar de los videos que registraron el hecho y de los testigos que habrían presenciado la tragedia.Como lo registra una cámara de video, casi a la medianoche del 15 de agosto, Juan David conducía una motocicleta en la carrera 19 con calle 10, cuando fue embestido por un vehículo todoterreno que también terminó averiado producto del golpe.Vicente Raccini, padre de la víctima, cuestionó en redes sociales que vehículos como el que arrolló y mató a su hijo circularan por el municipio a alta velocidad. Precisamente, para el día del accidente se desarrollaba en zona rural de Tierralta el evento de vehículos todoterreno Off Road Alto Sinú.Raccini también recalcó que los involucrados deben ser puestos a disposición de las autoridades para que respondan por la muerte de Juan David, quien en el municipio era admirado por su trabajo como técnico veterinario.Frente al hecho, la Fiscalía General de la Nación en Córdoba anunció la apertura de la investigación. Sin embargo, los responsables de la muerte de Juan David permanecen en libertad.La Alcaldía de Tierralta también lamentó la muerte de Juan David y, en un comunicado publicado en redes sociales, “exhortó a los organismos de investigación y a las autoridades judiciales a determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los acontecimientos, así como establecer las responsabilidades a que haya lugar”.