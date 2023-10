"Fue para defender intereses de la población": Pedro Niño por presencia de su ONG en Tierralta

El pasado 11 de septiembre llegaron a la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, 10 personas fuertemente armadas y vestidas de camuflado, la comunidad grabó el momento y denunció presuntas violaciones a los derechos humanos y tras esta incursión algunos oficiales fueron retirados del Ejército, pues se están adelantando las investigaciones y definiendo las responsabilidad en estos hechos hechos.

En las últimas horas se conoció un informe del Ministerio del Interior, revelado por la Revista Cambio, en el cual se recogen testimonios e información sobre la presunta alianza entre el Clan del Golfo, algunos militares y unos líderes de esta zona que habrían hecho un montaje, con el objetivo de desprestigiar al Ejército y lograr la salida de los uniformados del territorio.

En algunas fotos aparecen personas que pertenecen a organizaciones defensoras de los derechos humanos y en un primer momento se dijo que hacían parte de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, organización de la que hace parte Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, sin embargo, esta versión fue desmentida por Rodrigo Ricaurte, director general para América latina y el Caribe de la Comisión.

“Los chalecos que han tomado las fotos pertenecen al doctor Pedro Niño, de la Comisión Americana de Derechos Humanos, una organización recién creada y que sería importante que investiguen quiénes financian esa entidad. Él estuvo en la comisión alrededor de dos meses, pero por estas mismas situaciones que nunca me agradaron el señor fue expulsado de la entidad, hace mucho tiempo atrás, casi un año, él es el abogado de los narcos, el abogado que estuvo en La Picota, el abogado que está implicado en un montón de situaciones”, señaló Ricaurte.

Blu Radio buscó a Pedro Niño y el abogado confirmó que una persona que pertenece a la organización que él dirige, la Comisión Americana de Derechos Humanos, efectivamente llegó a la vereda tras lo sucedido, pero con el único objetivo era recolectar la información para apoyar a la comunidad y poder realizar las denuncias correspondientes, pero explicó que no conocían sobre estas presuntas alianzas entre el Clan del Golfo y algunos militares.

"Un líder juvenil del municipio de Tierralta se desplaza a los días de los hechos presentados en esa vereda en compañía de otras ONG´s, a mirar y a instruirse sobre lo que había pasado para el ejercicio de la defensa de esa población, no solo asistió nuestra comisión sino otras, nosotros y todos los defensores de derechos humanos tenemos el mandato universal en la defensa y protección de los derechos humanos, entonces allá era documentar lo que había pasado y varias ONG´s se trasladan a esa zona el mismo día", señaló Niño.

Por otro lado también negó que haya sido expulsado de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos y aseguró que decidió salirse junto a Juan Fernando Petro, pues Juan Fernando le habría dicho que el presidente Gustavo Petro les recomendaba no trabajar en esa ONG, en ese momento, Niño habría tomado la decisión de fundar la Comisión Americana de Derechos Humanos, en enero de 2023.

"Yo pertenecí a la Comisión Latinoamericana por invitación que nos hizo el señor Ricaurte, a Juan Fernando Petro y a Pedro Niño, la invitación fue a la ciudad de Quito y allí me otorgaron la investidura de ser el representante de esa ONG para Colombia y la acepté, pero de una vez estando en Ecuador me dijeron que tuviera cuidado con esa Comisión y regreso al país habló con Juan Fernando Petro y él me dice que efectivamente había que retirarnos de ahí porque había recomendaciones por parte del hermano de que era mejor retirarnos de esa Comisión, yo me retiro porque él me dice retiremonos, eso fue para el mes de noviembre del año pasado" explicó Niño.

Por otro lado, Blu Radio conoció un audio, por fuentes del Ejército, en el cual un hombre, que sería integrante del Clan del Golfo, días antes de la incursión, habría hablado con algunas personas de la comunidad de Bocas del Manso y les habría contado de este plan.

"¿Yo qué voy a decir? No es que se metieron a mi casa, me dañaron la puerta y a pesar de que tenía una chapa hicieron y rebuscaron sin una previa orden. También llegaron a mi casa y dijeron que nosotros hacíamos parte de tales. Todas esas cosas, todas esas narraciones de los hechos. Que hemos tenido de dos años para acá, pero tenemos que concluir y que la gota rebose la copa el 11 de septiembre, nosotros estamos alrededor así no estemos muchachos, así no estemos, esto es estratégico", se escucha en el audio.

