Investigan audio sobre presuntas presiones a comunidad de Tierralta para simular abusos del Ejército

A la vereda Bocas del Manso , en Tierralta, Córdoba, llegó un grupo de personas armadas y vistiendo de camuflado, el pasado 11 de septiembre, se identificaron como presuntos integrantes de las disidencias de las Farc . Sin embargo, después se conoció que estas personas eran militares y habrían cometido violaciones a los derechos humanos en la vereda.

En las últimas horas se conoció una versión según la cual estos militares habrían planeado esta acción junto al Clan del Golfo , y sería un montaje para denunciar al Ejército y lograr que los militares salieran de la zona.

Blu Radio conoció un audio, por fuentes del Ejército , en donde un hombre, que sería integrante del Clan del Golfo, días antes de la incursión, habría hablado con algunas personas de la comunidad de Bocas del Manso y les habría contado de este plan.

"¿Yo qué voy a decir? No es que se metieron a mi casa, me dañaron la puerta y a pesar de que tenía una chapa hicieron y rebuscaron sin una previa orden. También llegaron a mi casa y dijeron que nosotros hacíamos parte de tales. Todas esas cosas, todas esas narraciones de los hechos. Que hemos tenido de dos años para acá, pero tenemos que concluir y que la gota rebose la copa el 11 de septiembre, nosotros estamos alrededor así no estemos muchachos, así no estemos, esto es estratégico", se escucha en el audio

En el mismo sentido, esta persona les da instrucciones de cómo deberían actuar y qué deberían decir tras la incursión, pero, además, le da instrucciones a gente de las veredas cercanas.

"En mi caso, así no haya pasado, desde hace año y medio o un año para acá es que nosotros también, muy cerca a la Boca del Manso, en esos territorios donde yo habito, donde mi comunidad habita allá hay tropas e igualmente nos han hecho los mismos atropellos y nos desplazamos acá porque nuestra comunidad vecina y hermana, en Bocas del Manso, les hicieron esto. Nosotros estábamos ahí alrededor también y tenemos miedo porque tenemos mucha desconfianza en la institucionalidad y en las tropas y por eso nos desplazamos. Ese es el ejercicio ahí, no es más, el 11 de septiembre pasaron unos hechos, llegaron unas tropas, se uniformaron como un grupo guerrillero y dijeron que era el grupo quinto frente de las Farc", señala este hombre

El hombre les pide a las personas que digan que esos atropellos se venían cometiendo hace varios meses, pero que por temor no habían hecho las denuncias anteriormente.

