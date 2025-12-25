En vivo
Navidad
Caso Epstein
H3N2
Recargo nocturno

Blu Radio  / Mundo  / Ecuador restringe pasos de frontera con Colombia y Perú por "seguridad nacional"

Ecuador restringe pasos de frontera con Colombia y Perú por "seguridad nacional"

Ubicado entre los dos mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador comparte una porosa línea limítrofe de unos 600 km con Colombia (norte) y otra de unos 1.500 km con Perú (sur), que unen el Pacífico con la Amazonia.

Frontera de Colombia - Ecuador
Frontera de Colombia - Ecuador
Suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

