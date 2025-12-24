En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Ecuador mantendrá habilitado un solo paso fronterizo con Colombia y Perú por razones de seguridad

Ecuador mantendrá habilitado un solo paso fronterizo con Colombia y Perú por razones de seguridad

La medida rige desde este miércoles y ya "ha sido oportunamente informada a los Gobiernos de Colombia y Perú".

Frontera de Colombia - Ecuador
Suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

