Comunidad de Tierralta desmiente versión sobre presunto vínculo con el Clan del Golfo

En las últimas horas se conoció una información según la cual la incursión del pasado 11 de septiembre en Bocas del Manso, Tierralta, habría sido planeada entre militares y el Clan del Golfo, bajo el conocimiento, presuntamente, de algunos líderes de la comunidad.

El pasado 11 de septiembre llegaron a la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, 10 personas fuertemente armadas y vestidas de camuflado, la comunidad grabó el momento y denunció presuntas violaciones a los derechos humanos y tras esta incursión algunos oficiales fueron retirados del Ejército, pues se están adelantando las investigaciones y definiendo las responsabilidad en estos hechos hechos.

Sin embargo, se conoció un audio por fuentes del Ejército en donde un hombre, que sería integrante del Clan del Golfo, días antes de la incursión, habría hablado con algunas personas de la comunidad de Bocas del Manso y les habría contado de este plan.

"¿Yo qué voy a decir? No es que se metieron a mi casa, me dañaron la puerta y a pesar de que tenía una chapa hicieron y rebuscaron sin una previa orden. También llegaron a mi casa y dijeron que nosotros hacíamos parte de tales. Todas esas cosas, todas esas narraciones de los hechos. Que hemos tenido de dos años para acá, pero tenemos que concluir y que la gota rebose la copa el 11 de septiembre, nosotros estamos alrededor así no estemos muchachos, así no estemos, esto es estratégico", se escucha en el audio.

Por otro lado, en un documento que hizo el Ministerio del Interior sobre la incursión en Tierralta, hay información sobre un presunto plan entre los militares que participaron en estos hechos y el Clan del Golfo para hacer un montaje. Es importante precisar que desde el ministerio aclararon que no es una conclusión, sino que hace parte de las múltiples versiones recogidas en las visitas realizadas en los últimos días.

La comunidad en Bocas del Manso emitió un comunicado rechazando este tipo de versiones, pues aseguran que los están revictimizando.

"Vemos con preocupación la estigmatización y revictimización que reciben las comunidades campesinas e indígenas del alto Sinú, las cuales fueron víctimas de la infracción del derecho internacional humanitario por parte del ejército nacional, el 11 de septiembre 2023 en la vereda bocas del manso y que hoy se encuentran en desplazamiento masivo en el parque Santiago Canabal municipio de Tierralta" señala el comunicado.

Teniendo en cuenta la información que hay en el documento del Ministerio del Interior aseguran que es responsabilidad del Gobierno nacional la seguridad de los líderes de la comunidad y en general de la población de esta vereda y de las veredas cercanas.

"Desmentimos y desvirtuamos terminantemente la información emitida por el ministerio del interior, donde afirman el vínculo de varios lideres representantes y miembros de las diferentes organizaciones y comunidades con la AGC, información supuestamente reservada, pero que está siendo difundida por los medios en mención", asegura la comunidad.

