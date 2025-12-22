Lamine Yamal estrena su canal de Youtube con camiseta de referente de la Selección Colombia

Con un video titulado 'Mi House Tour' y vistiendo la camiseta de un referente de la Selección Colombia, el español Lamine Yamal, jugador del Barcelona, estrenó este lunes, 22 de diciembre, su canal de Youtube, el cual superó rápidamente los 200.000 suscriptores.

En el video, la figura del Barcelona muestra rápidamente varias zonas de su casa. Al comienzo, por ejemplo, comparte una pequeña vitrina donde tiene ubicados varios trofeos individuales que ha conseguido durante su carrera, como lo es, por ejemplo, una distinción a mejor jugador joven de la Eurocopa, y el mejor jugador joven del año que le entregó la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). También muestra las medallas de campeón de la Supercopa del España y de la Copa del Rey. Lamine, además, recalca que no todos los trofeos que ha conseguido los guarda en su casa y explica que, varios de ellos, están en casa de su padre y su madre.

Acto seguido, el propio Lamine, luego de detallar que se encuentra "en días de mudanza", explica que "lo más preciado" de su casa es el balón con el que le marcó a Francia. Con este elemnno, incluso, Yamal se anima a hacer una pequeña broma: "¿Lo quereis? No", pregunta a sus seguidores en el video, en tono de charla.

El recorrido del joven futbolista español, que en una parte del video golpea el pecho de la camiseta de la Selección Colombia que luce, continúa por diversas habitaciones de la casa en las que se ven diferentes muda de ropa de estilos diversos y, en una de ellas, señala "su mejor amiga (y) fiel compañera", que dice es la Play.



Durante el video en el que comparte gran parte de su intimidad en el hogar, Yamal también revela que solo le gusta, en su casa, "el olor a vainilla: es mi olor favorito, todo tiene que oler a vainilla". En el segundo piso, aunque afirma que "no hay mucho que ver", sí muestra, entre otras cosas, gorras, cadenas, más ropa. "En la casa nueva estará todo", adelanta finalmente Lamine.

Todo este recorrido, el jugador del Barcelona lo comparte vistiendo la camiseta de la Selección Colombia de Luis Díaz. El detalle, por supuesto, no pasó para nada desapercibido entre los seguidores del futbolista español y varios de ellos, en los comentarios, lo resaltaron: "Este muchacho tiene mucho respeto por Colombia y Luchito"