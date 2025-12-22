En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Lamine Yamal estrena su canal de Youtube con camiseta de referente de la Selección Colombia

Lamine Yamal estrena su canal de Youtube con camiseta de referente de la Selección Colombia

En el video, la figura del Barcelona muestra rápidamente varias zonas de su casa. Al comienzo, por ejemplo, comparte una pequeña vitrina donde tiene ubicados varios trofeos individuales.

Lamine Yamal estrenó canal de Youtube.
Lamine Yamal estrenó canal de Youtube con camiseta de la Selección Colombia.
Foto: captura de pantalla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad