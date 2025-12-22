Esto significa que no le guste lavar los platos, según la psicología

Lavar los platos figura entre las tareas domésticas más evitadas en muchos hogares. Aunque suele atribuirse a la pereza o la falta de compromiso, la psicología plantea que el rechazo a esta actividad puede estar vinculado a factores más complejos relacionados con la mente, las emociones y la dinámica familiar.



¿Qué significa que no le guste lavar los platos?

Especialistas en conducta explican que no siempre responde a la tarea en sí, sino a lo que esta representa. Para algunas personas, el problema radica en la rutina repetitiva y poco estimulante, que genera hastío o sensación de pérdida de tiempo. En otros casos, entra en juego la hipersensibilidad sensorial: el contacto con restos de comida, texturas viscosas o el agua fría puede provocar una respuesta intensa de asco o incomodidad física.

Desde el Consejo General de la psicología se ha señalado que determinadas labores del hogar pueden activar respuestas corporales de ansiedad o rechazo en personas especialmente sensibles, sin que ello implique un trastorno psicológico. El procesamiento sensorial varía de un individuo a otro, y esa diferencia explica por qué una tarea cotidiana puede resultar neutra para algunos e insoportable para otros.

Lavar platos Foto: Freepik

A este componente individual se suma un factor social clave: la distribución del trabajo doméstico. Cuando una persona siente que siempre le corresponde limpiar o que la carga no es equitativa, el rechazo se intensifica y puede transformarse en una forma de protesta silenciosa. Instituciones europeas han advertido que la desigualdad en las tareas del hogar sigue siendo una fuente frecuente de conflicto en la vida en pareja.

Lejos de estigmatizar a quien evita lavar los platos, los psicólogos proponen interpretar esta conducta como una señal sobre la necesidad de poner límites, introducir variedad en la rutina o mejorar el autocuidado. Comprender el origen del rechazo permite buscar soluciones prácticas, como alternar tareas, incorporar estímulos agradables, música o pausas, o replantear los acuerdos domésticos