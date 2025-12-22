Recicladores bloquean calle 100 y AutoNorte en Bogotá: trancones y afectación a TransMilenio

Un grupo de recicladores bloquea desde temprano la calle 100, junto con la autopista Norte, en la mañana de este lunes, 22 de diciembre, lo que ha generado afectación en el tráfico de este punto del nororiente de Bogotá.

Según reportó TransMilenio, sobre las 6:00 de la mañana los manifestantes se encuentraban reunidos sobre la calle 100 por Carrera 47A antes de bloquear la AutoNorte, y debido a la presencia del grupo, se tenía paso restringido en sentido occidente-oriente.

Bloqueo de recicladores en Bogotá Foto: suministrada

Además, de acuerdo con la entidad, no hay paso para los buses de TransMilenio sentido norte-sur ay las siguientes rutas del SITP afectadas: 291, 465A, A305, A610, A713, B904, B916, T62, 402, 403A, 442, 634, 661, 801A, A151 ñ, A611, B404, 37, 193A, A606, B326, Z4B, T795 y Z8.

"Recomendamos a los usuarios planear sus viajes con anticipación. Grupo de manifestantes ajenos a la operación en desplazamiento, al momento sin paso para los buses de TransMilenio hacia el sur. Recomendamos a los usuarios planear sus viajes con antelación y seguir nuestras cuentas oficiales", puntualizó la entidad.

