En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bloqueos en Bogotá
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Hablan víctimas de extranjero que drogaba y robaba a personas LGBTIQ+ en distintas ciudades

Hablan víctimas de extranjero que drogaba y robaba a personas LGBTIQ+ en distintas ciudades

Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión.

Hablan víctimas de extranjero que drogaba y robaba a personas LGBTIQ+ en distintas ciudades
Hablan víctimas de extranjero que drogaba y robaba a personas LGBTIQ+ en distintas ciudades
Foto: Testigo Directo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad