Álvaro Uribe deja en manos de Paloma Valencia participación en la Gran Consulta por Colombia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta de X, otorgó total autonomía a la senadora Paloma Valencia para decidir sobre su ingreso a la denominada Gran Consulta por Colombia. A través de un mensaje breve pero contundente de tres párrafos, el jefe natural del partido aseguró que respaldará cualquier camino que la congresista decida tomar de cara a las elecciones de marzo del próximo año.



Reunión clave con precandidatos de la Gran Consulta

El movimiento político se intensificó el pasado domingo cuando la senadora Valencia se reunió con figuras prominentes de la coalición, tales como Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas. Tras este encuentro, varios sectores dieron por sentada la incorporación de la senadora a este grupo de precandidatos. De hecho, Juan Manuel Galán expresó públicamente en sus redes sociales: "Bienvenida Paloma Valencia a la Gran Consulta. Tu participación fortalece el diálogo democrático y enriquece este espacio de construcción colectiva".

Sin embargo, ante la rapidez de los acontecimientos, la senadora Valencia optó por la prudencia inicial, aclarando que el acercamiento se trataba de una invitación formal que debía ser evaluada internamente. La decisión final no sería tomada de forma individual, sino que requeriría una reunión en pleno con el Centro Democrático para alinear las visiones de la colectividad.

Sobre la decisión de las próximas horas:



Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido.



De mi parte acataré… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 22, 2025

El respaldo de Álvaro Uribe y el "guiño" político

Ante la expectativa nacional, Álvaro Uribe reveló que ya se han adelantado diálogos intensos con la bancada parlamentaria y candidatos a corporaciones para discutir esta posibilidad. El punto más relevante de su declaración fue el respaldo absoluto a la senadora: "De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata, la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo".

Este mensaje es interpretado como el "guiño" definitivo de Uribe para que Valencia formalice su participación en la consulta interpartidista. La coordinación del proceso continuará bajo la dirección del director del partido, pero la última palabra recae ahora sobre la senadora, quien ha ganado una posición de liderazgo fundamental dentro de su colectividad.