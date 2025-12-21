Centroderecha se reconfiguraría si Centro Democrático acepta que Paloma Valencia vaya a Consulta

Las candidaturas de la centroderecha tendrían una sacudida importante, después de una reunión entre Paloma Valencia y los integrantes que impulsan la denominada Gran consulta, es decir, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna y Aníbal Gaviria.

De ir a esa medición se le daría fuerza a ese proceso y se podría consolidar un nombre aún con más impulso por tener el respaldo directo del expresidente Álvaro Uribe y, por ende, de una maquinaria electoral más grande.

Sin embargo, aún no hay decisión. Paloma Valencia confirmó en Blu Radio la reunión, pero aún falta que la colectividad le dé luz verde.

“Me alegra mucho la noticia de que ellos aceptarían mi participación, pero esa es una decisión que yo no puedo tomar sola, yo pertenezco a un partido y cuando una es candidata de un partido no es solo lo que uno quiere, es también lo que quiere su partido, su bancada, los líderes, el presidente Álvaro Uribe; y también estamos muy pendientes de las decisiones en torno a Juan Carlos Pinzón y otras personas que han pedido ingresar, porque queremos una consulta lo más amplia posible, como hemos insistido siempre”, dijo Valencia.



Paloma Valencia. Foto: AFP

Pero otro jugador clave para consolidar la centroderecha es Juan Carlos Pinzón, el exministro de Defensa ha sido invitado a la consulta, pero hasta ahora no se ha sumado. A ese grupo también se uniría el exministro del Interior, Daniel Palacios, pero oficialmente aún no está.

Todas estas jugadas impulsarían un bloque claramente opositor, pero que capta un electorado más allá de la derecha, como el que tiene definido Abelardo De la Espriella.

Paloma Valencia, quien ha anunciado que pedirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “un nuevo Plan Colombia para rescatar al país, de esta profunda crisis que está viviendo”, destaca la cohesión frente al petrismo de los que están hasta ahora, y si se suma ella, estaría clara otra figura que tendría el respaldo opositor para la primera vuelta en mayo.

Votación - referencia // Foto: AFP

“Hemos hablado mucho de la necesidad de unidad del país, para poder enfrentar una elección con un gobierno que tiene ínfulas totalitarias que ponen en riesgo nuestra democracia, que le ha entregado (el país) a los bandidos, que ha hecho pacto con los bandidos. Hay demasiadas cosas graves en este país que implican que hay que tener una unidad frente a lo que viene y en lo positivo hay que tener una unidad para sacar este país adelante”, expresó la candidata.

Así las cosas, Valencia, de tener luz verde del Centro Democrático, en la derecha y centroderecha están firmes Abelardo De la Espriella, quien no va a la contienda de marzo; el ganador de la gran consulta, el escogido del partido Conservador y Juan Carlos Pinzón.

En simultáneo queda en el aire a quién le darán el respaldo el partido Liberal y Cambio Radical, porque no han definido si tendrán una figura de última hora como candidato; lo que sí está claro es que a consulta no van, pero también podrían darle apoyo a cualquiera que esté fuerte después de marzo, de cara a la primera vuelta.