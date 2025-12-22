Consulta o primera vuelta: las dos opciones de la senadora Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia decidirá este lunes si se une a la Gran Consulta por Colombia para las elecciones presidenciales de 2026.

Si decide hacerlo, deberá medirse el 8 de marzo en las urnas con los seis precandidatos de esa consulta: Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo.

Valencia tomará la decisión tras una reunión que tendrá este lunes. Sobre el tema, Valencia ha dicho: “Tenemos reunión y con ello decidimos. Consulta o primera vuelta, esas son las opciones”.

Las declaraciones las dio en la presentación de la lista a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático.



Paloma Valencia. Foto: AFP

Es importante recordar que este lunes también hubo reunión de la Gran Consulta por Colombia con Juan Carlos Pinzón; sin embargo, hasta el momento no se ha tomado una decisión de fondo sobre su llegada a esa coalición.